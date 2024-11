Beatriz será alvo de armação de um vilão em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (9) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz afirma a Beto que, enquanto ele estiver com Bia, não deve mais procurá-la. Edu questiona a postura de Anita em relação a Nelson.

Ronaldo avisa a Beto sobre a festa que será promovida por Juliano para a inauguração da nova loja da Perfumaria Carioca. Beatriz decide permanecer no Rio de Janeiro para continuar procurando Clarice.

Topete fala mal de Eugênia para Guto. Vera sugere que Celeste procure um amor através de um anúncio no jornal. Chega o dia da inauguração da loja.

Maristela desconfia ao saber que Beatriz e Glorinha estão atrás de Clarice. Para afastar Beatriz da festa, Juliano arma contra ela, e Beto a defende. Beatriz confronta Bia, quando Clarice chega.