Balanço A Fazenda: Brigas sobre medicação e saúde mental são tema da semana

A semana que marcou a chegada da metade da 16ª edição de A Fazenda (Record) foi recheada de discussões apelativas e o fim do grupo de Zé Love.

Babi e Flor rompem aliança

Durante a dinâmica de apontamentos realizado no domingo (2), Babi escolher Flor para criticar sua posição em relação aos adversários. "Eu não concordo de, quando alguém volta fazendeiro, você já ir lá e começar a lamber a pessoa. Eu acho que parece muito com o jogo que a Vanessa tinha, que é um jogo de não se indispor", disparou a ex-Panicat.

Flor tentou se defender e Babi rebate começando um bate-boca: "Faz o teu jogo, Eu não quero você perto, você não quer eu perto e está tudo certo. (...) Uma senhora igual você? Se ponha no seu lugar!".

Discussão sobre saúde mental

No final de semana, enquanto protagonizavam alguns bate-bocas, Zé Love falou que por usar CBD para a ansiedade, um medicamento extraído da cannabis, Sacha estava "noiado" dentro do jogo. Já o ator disse que o ex-jogador "só não o matou porque estava sedado, tomando seis remédios" e que seu lugar era em um "manicômio".

Devido ao teor das acusações os peões foram advertidos pela produção para evitarem falar do assunto em brigas. Durante a roça, Zé Love voltou no tema e teve a atenção chamada por Galisteu. "Eu sofro disso há tantos anos, eu tomo remédio controlado. Eu não tô nem aí se quiser me multar ou falar o que de mim. Eu não tomo sete remédios pra estar em manicômio, não. Eu tomo porque eu preciso."

Votação

Apesar de tentarem colocar em práticas suas estratégias para a roça, os peões foram surpreendidos com o Poder do Lampião. Juninho entregou para Sidney o poder de trocar todos os peões da baia. O ator então escolheu Flor, Albert, Gui e Zé Love.

Com a mudança, Sacha o mais votado da casa puxou a apresentadora para o 3º banquinho. Zé Love foi indicado pela Fazendeira Luana e Gui foi quem sobrou no Resta Um.

Fim do grupinho

Albert e Flor revelaram se sentirem traído por Sidney, por colocá-los na baia. Os peões decretaram o fim da aliança do grupo de Zé Love e decidiram que irão jogar sozinhos.

Em paralelo, Zé Love e Babi tiveram conversas privadas sobre apenas se priorizarem e não tentarem 'salvar' todos os peões do grupo. "Defender, de verdade, só você Babi", disse o peão.

Sacha fazendeiro

Em uma prova futebolística, Sacha levou a melhor e marcou mais gols do que Gui e Flor. O ator recebeu o chapéu de fazendeiro de sua aliada.

ZÉ LOVE ELIMINADO

Zé Love foi o eliminado da semana, surpreendendo os demais peões. Protagonista de várias brigas, ele recebeu 30,02% dos votos para ficar, a menor porcentagem entre ele, Gui e Flor.

