Babi lamenta após saída de Zé Love: 'Se esse é o jogo, não quero jogar'

Babi foi amparada por seus amigos e desabafou após a eliminação de Zé Love na sétima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney tentou consolar a amiga. "Seja você. Mergulhe em você."

Babi reclamou. "Esses demônios estão tudo aí!"

O ator a aconselhou. "Deixa aí. O que tiver que ser, que seja."

Vanessa também apoiou Babi. "Dois meses de pograma. Chegou agora e vai desistir?."

A peoa chorou e desabafou. "Se esse é o jogo, eu não quero jogar."

