Babi questiona jogo de Sacha sem Zé Love: 'Como ele vai ser o coitado?'

No início da noite de sexta-feira (8) na sede de A Fazenda 16 (Record), Babi refletiu com aliados sobre o jogo de Sacha após a eliminação de Zé Love, seu embate direto.

O que aconteceu

Babi apontou. "O embate direto saiu, agora quero ver como ele vai ser o coitado. Pra você ser perseguido, você precisa ter um embate."

Fernando acrescentou que Sacha está buscando embates novos. "Agora ele tá querendo arranjar embate. Tanto que ele tá tentando brigar com a Flora..."

Babi reforçou. "É, o dele foi embora, e agora?"

Fernando disse não render suas tretas com ele. "Os meus com ele são muito curtos. é só um 'não gosto de você'."

Babi pontuou. "Agora é hora de alguém ser protagonista."

