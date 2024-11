Babi diz que rival 'já venceu' A Fazenda 16: 'Enganou todo o Brasil'

Babi declarou na tarde desta sexta-feira (8) que seu rival, Sacha Bali, "já ganhou" A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Babi, Vanessa e Flora, Gizelly disse que as peoas precisam "lutar até o fim" contra Sacha. "Não vamos deitar para esse macho. Nós vamos lutar até o fim, vamos sair uma por uma", disse.

"Só saio daqui quando o público quiser me tirar", concordou Vanessa.

Babi disse que as pessoas precisavam aceitar que Sacha "já venceu". "A gente só tem que saber que ele já ganhou. Com o teatro dele… Parabéns, enganou todo mundo aqui e do Brasil".

Gizelly discordou: "Aqui não enganou não. Só os três patetas", disse, se referindo a Gui, Yuri e Luana.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 12161 votos 0,20% Albert Bressan 1,65% Babi Muniz 0,16% Fernando Presto 1,67% Flor Fernandez 0,12% Flora Cruz 10,60% Gui Vieira 6,96% Gilsão 6,84% Gizelly Bicalho 0,29% Juninho Bill 9,37% Luana Targino 28,98% Sacha Bali 5,85% Sidney Sampaio 12,61% Vanessa Carvalho 14,69% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12161 votos

