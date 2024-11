Babi detona Fernando por comportamento com Luana: 'Trata ela super bem'

Babi e Vanessa conversaram com Fernando sobre a postura do peão quando está perto de Lauana.

O que aconteceu

Alguns integrantes do Grupão estava reunidos na sala antes da festa.

Babi disse. "Uma coisa que ela falou é verdade. Quando você está perto dela [Luana], só você e ela, você realmente é outra pessoa. Trata ela super bem, bem querido."

Vanessa comentou. "Isso é meio incoerente, né".

Fernando ouviu e não respondeu.

Flora e Gizelly estavam presentes e escutaram a conversa, mas ficaram com a cabeça baixa sem falar nada.

