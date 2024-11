Astro de 'Dawson's Creek' abre o coração sobre câncer

James Van Der Beek, 47, astro de Dawson's Creek, abriu o coração sobre o diagnóstico de câncer colorretal, atualmente em estágio 3.

O que aconteceu

O ator deu uma entrevista à People, publicada nesta sexta-feira (8). Por lá, ele falou sobre as lições que vem aprendendo com a doença. "Tenho lidado com isso em segredo há algum tempo e, no passado, achei útil e catártico compartilhar as coisas publicamente".

James mora em um rancho no Texas com sua esposa Kimberly, 42, e seus seis filhos, Olivia, 14, Joshua, 12, Annabel, 10, Emilia, 8, Gwen, 6, e Jeremiah, 3. "E eu encontrei muito apoio dessa forma. Mas mais do que isso, eu realmente queria aumentar a conscientização".

Van Der Beek ainda contou que nunca suspeitou do diagnóstico. Ele se viu completamente assustado com a notícia. já que não tinha histórico familiar de câncer e cuidava do corpo com uma rotina saudável. "Eu sempre associei o câncer a idade e a estilos de vida sedentários e pouco saudáveis. Mas eu estava numa forma cardiovascular incrível. Eu tentava comer saudável — ou até onde eu sabia na época".

Foi no ano de 2023 que ele notou mudanças em seus movimentos intestinais, acreditando, na época, que fosse devido à sua dieta. "Achei que talvez precisasse parar de tomar café, ou talvez não colocar creme no café".

Após sua colonoscopia, ele não estava preocupado. "Eu me senti muito bem saindo da anestesia, que finalmente tinha conseguido. Então o gastroenterologista disse, em sua maneira mais agradável, que era câncer. Acho que entrei em choque".

Logo, o artista iniciou os tratamentos, que normalmente incluem cirurgia e quimioterapia. "Este foi um curso intensivo sobre o domínio da mente, corpo e espírito. Eu pensei: 'Isso vai me tirar do corpo ou vai me ensinar como realmente viver nele'".

James ainda refletiu sobre a fase desafiadora. "O mais complicado é que há muitas incógnitas com o câncer. Você pensa: 'Como eu conserto isso? Está me curando? Está me machucando? Está funcionando? Isso vai voltar?' Como alguém que gosta de respostas, não saber é uma das coisas mais difíceis".

Sobre sua saúde mental, ele não quer falar sobre estágios de recuperação ou remissão, porém, afirmou estar se sentindo bem. "Estou muito cautelosamente otimista, num lugar de cura. Meus níveis de energia estão ótimos. Quando eu estiver completamente fora de perigo pelo que parece ser um tempo responsável, aviso. Tenho muito pelo que viver".