Tragédias com dois personagens de 'Mania de Você' vão enlouquecer Mavi

A situação vai fugir do controle de Mavi (Chay Suede) em "Mania de Você" (Globo). Ele vai armar um plano contra Viola (Gabz) em parceria com Luma (Agatha Moreira) e acabará com a carreira da mulher que diz que tanto ama.

O que vai acontecer

Viola (Gabz) será acusada de ser uma impostora após uma série de fake news. Luma, Mavi e Volney (Paulo Rocha) estarão por trás desse plano.

A cozinheira perderá seu posto de chef do Violeta para Luma e ainda será presa. Nervosa, ela baterá na rival com uma frigideira, sendo autuada por agressão. Viola paga a fiança e decide ir embora do resort.

Em sua partida, Viola liga para seu pai, Marcel (Bukassa Kabengele), é assaltada e sofre um acidente. A ex-amiga de Luma tem sua bolsa roubada e após isso leva um susto de um carro em alta velocidade, tropeça e cai ribanceira abaixo.

Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Viola é levada para um abrigo, onde é bem recebida, mas o sumiço desespera Mavi. Lunático, o vilão manda Iberê (Jaffar Bambirra) e outros de seus empregados irem atrás da 'amada'.

Outro personagem que sofre uma tragédia é o pai de Viola. Sem notícias da filha, ele busca informações no resort Albacoa, mas Iberê respeita as ordens de Mavi e o impede de entrar.

Seguranças de Mavi empurram Marcel, que acaba atropelado por um motociclista. O pai de Viola será levado para o hospital por Iberê e seu estado será considerado grave.

Incrédulo com o que aconteceu, Mavi surta mais uma vez. O chefão do Albacoa chega a ameaçar Iberê de morte caso aconteça algo pior com Marcel.

Marcel (Bukassa Kabengele) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

