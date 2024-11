Após sofrer acidente, Ronnie Von cancela participação no 'Teleton'

Ronnie Von, 80, sofreu um acidente doméstico.

O que aconteceu

Tudo aconteceu nesta sexta-feira (8). Não há muitos detalhes de como foi o acidente.

O que se sabe é que apresentador está bem, e não foi nada grave. Porém, sua equipe confirmou o cancelamento da participação dele no 'Teleton 2024' (SBT).

Ronnie Von iria amanhã, sábado (9), participar da atração. Há alguns dias, a Rede TV!, onde o artista trabalha, havia liberado para que ele pudesse marcar presença no programa. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.