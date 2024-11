Anime: Final de 'Beastars' está chegando, e 'Dan Da Dan' continua em alta

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

A temporada final de "Beastars - O Lobo Bom" está chegando. A Netflix divulgou um novo trailer para anunciar que a Parte 1 da despedida de Legoshi chega à plataforma em 5 de dezembro.

Ainda que use a controversa técnica de animação em CGI, algo que fãs de anime rejeitam um pouco, "Beastars" conseguiu chamar a atenção por sua história forte sobre um universo de animais antropomórficos refletindo a nossa sociedade.

No trailer abaixo também podemos perceber que as vozes da dublagem brasileira foram mantidas, como é o caso de Fábio Lucindo (o Bakugo de "My Hero Academia") interpretando o protagonista.

"Dan Da Dan" continua explodindo. Além de ser o anime mais comentado nas redes sociais, ele recentemente foi capa da revista japonesa NewType. Se foi parar na capa dessa revista, está fazendo sucesso!

Falta apenas uma semana para a publicação do último capítulo de "Oshi no Ko" no Japão. Enquanto isso, o anime chega em breve pela primeira vez ao Brasil, pela Netflix.

Dorama de "Minha História de Amor com Yamada-kun Nível 999" Imagem: Divulgação

Os fãs de "Minha História de Amor com Yamada-kun Nível 999"se surpreenderam com o pôster de divulgação do live-action que estreará no Japão, pois ficou parecido com o material original. A série tem um anime na Crunchyroll e o mangá sairá em breve pela editora Record.

A Netflix liberou mais episódios dublados de "Naruto Shippuden", do 152 ao 196. Essa é a primeira vez que temos dublagem para esses episódios, e a tendência é a Netflix continuar lançando até completar os 500 episódios.

Quem também ganhou dublagem recente foi o arco de Punk Hazard em "One Piece". O destaque é o episódio crossover reunindo os elencos dos animes "One Piece", "Dragon Ball Z" e "Toriko". Detalhe: todos com as mesmas vozes brasileiras!

Ilustração com personagens de "Hunter x Hunter" Imagem: Reprodução/X

Yoshihiro Togashi, autor de "Hunter x Hunter", tem feito uma brincadeira em sua conta no X (antigo Twitter). Primeiro ele desenhou o Gon em uma papel bem grande, e a cada dia começou a acrescentar outros personagens de seu mangá. E ainda tem muito papel...