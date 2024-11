Angélica faz pedido especial para 2025: "Espero um ano de trabalho"

Talentos do esporte, do jornalismo, da dramaturgia e do entretenimento estão reunidos nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para gravar a tradicional Mensagem de Fim de Ano da TV Globo. A apresentadora Angélica gravou nesta sexta (8) sua mensagem.

A campanha, que será lançada no início de dezembro, traz o conceito de que a Globo é onde o Brasil se encontra. Nomes como Maju Coutinho, Ana Clara Lima, Beatriz Reis, Carol Castro, Drica Moraes, Gabz, Luis Roberto, Letícia Colin, Paolla Oliveira, Lilia Cabral, Tony Ramos, entre muitos outros passaram ou vão passar pelos estúdios. As gravações vão até sábado, 9 de novembro.

Angélica contou a Splash como foi o seu 2024: "2024 foi um ano muito especial, de muitas realizações com a minha família, com os meus desejos, até profissionais. Passou muito rápido, porque parece que foi ontem que eu fiz 50 anos, aquela festa, aquela celebração toda e, agora, a gente já tá gravando outro programa, 51. Foi um ano realmente muito feliz, um ano de muita plenitude" .

E a loira ainda emenda o que esperar do ano que bate à porta. "Para 2025, espero um ano de trabalho mesmo, estou com um projeto especial que acho que vai rolar no primeiro semestre. E tô bem dedicada à divulgação agora do 51, então, estou bem envolvida ainda com isso. Eu estou feliz de poder fazer esses projetos, assim, que pra mim, todos têm muito propósito. Cada um com uma história, cada um com sentido pra mim, mas todos feitos à mão, literalmente, e com tempo. Com tempo pra minha família, com tempo pro programa, com tempo pra tudo. Tá bem gostoso.' conclui, Angélica.

