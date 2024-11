Ana Hickmann abre o jogo sobre venda de sua mansão de Itu por R$ 40 milhões

Ana Hickmann, 43, colocou sua mansão em Itu, no interior de São Paulo, à venda.

Em seu canal no YouTube, a apresentadora falou sobre a decisão de vender o imóvel. A mansão está disponível para compra por R$ 40 milhões.

Ana disse que ciclos existem e se encerram. "Acho que o mais importante de tudo é que na vida existem ciclos e lugares significam momentos, significam ciclos. A nossa casa faz parte disso e aquele ciclo se fechou. É uma casa linda, maravilhosa, que eu construí com todo o suor do meu rosto, trabalhei muito para construir aquela casa. Coloquei dentro dela todos os desejos de uma menina que nasceu no Rio Grande do Sul, no interior, e que sempre quis ter a família toda por perto".

De acordo com a Forbes, a mansão de Hickmann está disponível para mudança imediata. Ela será vendida mobiliada, apenas sem os pertences da família.

A casa possui um terreno de 6.100m², e um total de 1.600m² de área construída. "A casa hoje faz parte de uma parte da minha história e eu quero que ela agora seja parte da história de outra família, que ela tenha significados importantes", continuou Ana no vídeo.

A mansão de Ana Hickmann foi colocada à venda em agosto. Segundo o perfil da corretora, o valor e a disponibilidade do pagamento ainda estão sujeitos a alteração.

O imóvel conta com uma suíte master de 240m² com SPA, e closet blindado.. Além disso, ainda há mais seis suítes com acabamento em mármore e mais duas suítes para hóspedes. A

A área externa ainda tem garagem coberta para 8 carros. A piscina tem uma raia de 25 metros e elevador panorâmico.