'Ainda Estou Aqui': onde assistir ao filme e qual a data de estreia?

O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (7). A ótima recepção no exterior elevou o interesse no longa. Você pode comprar ingressos pela Ingresso.com.

O que aconteceu

"Ainda Estou Aqui" venceu na categoria de melhor roteiro no Festival de Veneza. O longa também faturou o Prêmio do Público na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Filme foi aplaudido por 10 minutos na Itália. Com a presença do diretor, dos protagonistas e do escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o longa, a produção brasileira foi ovacionada na sessão realizada na mostra italiana.

Reação do público emocionou os atores. O momento em que o elenco é aplaudido após a exibição do filme foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. "Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', contou.

O que traz o longa. O filme narra a história de Eunice Paiva (interpretada por Torres na juventude e Fernanda Montenegro na velhice), mãe de cinco filhos e cuja vida foi virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

Aposta do Brasil para o Oscar. Com "Ainda Estou Aqui", o país pode chegar mais uma vez à premiação, como foi o caso de "Central do Brasil", indicado na cerimônia de 1998.

O longa também deve ser exibido no Globoplay. O filme é uma produção original do serviço de streaming da TV Globo, portanto, é provável que chegue ao catálogo logo após a exibição nos cinemas nacionais.

