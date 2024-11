Chico: Zé Love 'agiu com burrice' e entregou protagonismo para Sacha

Zé Love "agiu com burrice" e entregou para Sacha o protagonismo de A Fazenda 16, da Record, segundo avaliação feita pelo colunista Chico Barney, no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (8). O ex-jogador foi o sétimo eliminado do reality show rural.

Normalmente, o cara que consegue chamar para si o enredo da temporada, como o Zé Love conseguiu fazer logo na primeira semana do programa... Porr*, você toca o barco e, às vezes, toca a bola para o lado até. O Zé Love pegou a medalha e colocou no Sacha. Como? Fazendo com o Sacha o que fizeram com ele.

De tudo que ele não gostou que fizeram com ele, ele falou 'quer saber vou fazer com esse daí'. E fez. E ao fazer tudo que fizeram com ele, ele passou também o protagonismo e o favoritismo para o Sacha.

Chico Barney

Zé Love recebeu 30,02% dos votos, nesta quinta-feira (7), e foi o sétimo eliminado do programa. Gui Vieira —primeiro salvo— e Flor Fernandez seguem no jogo. As porcentagens desses dois jogadores, no entanto, não foram reveladas pela emissora.

Os dois participantes entraram em conflito constantemente ao longo da temporada (entenda as brigas entre Sacha versus Zé Love aqui) e, com isso, roubaram boa parte da atenção do público. Houve várias trocas de insultos e acusações. Sacha chegou a apelidar Zé Love de "Zé Lúcifer", mas foi chamado a atenção pela direção do programa da emissora evangélica.

Em bate-papo com Dantinhas, Chico Barney destacou que Zé Love não agiu com inteligência no jogo. "O Zé Love foi burro. Ele agiu com a burrice. Eu acho que era importante para o programa o Zé Love sair agora. Por quê? Nós tínhamos ali um núcleo de negacionistas. O Zé Love, a Babi, o Sidney e o pessoal ali estavam mobilizados de uma maneira muito forte na história da agressão."

Ele ficou completamente cego. Ele estava com sede de vingança, né? Como aconteceu isso com ele no início, ele viu o que tinha acontecido com a Breta e com o Sacha. Ele ficou tão cego, que foi para cima [do Sacha] e ele ficou fissurado naquilo. Porque ele falava, 'eu vou continuar em cima dele até o final'.

Dantinhas

Zé Love é o sétimo eliminado

Antes do anúncio de eliminação, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões na sétima roça e informou que foi a votação recorde da temporada. "Essa é uma roça de durões, mas tem horas que é difícil seguir em frente. De onde tirar força pra continuar quando essa força ficou aqui fora? A distância e a saudade quebram a gente devagar", começou a apresentadora.

Zé Love, aqui na Fazenda a gente conheceu o José Eduardo. O cara bem-humorado, fiel aos amigos e com o deboche na ponta da língua. Ai de quem falar do seu menino, Zé. Esse amor te trouxe até aqui, Love. Aqui dentro os dias são longos e quase sempre turbulentos. Mas lembrem disso: vocês nunca estão sozinhos.

Discurso de Adriane Galisteu ao anunciar a eliminação de Zé Love

