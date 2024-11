'A Fazenda': Zé Love é o 7º eliminado do reality rural da Record; veja como foi

Indicado para a roça pela fazendeira Luana, Zé Love foi o sétimo eliminado d’A Fazenda 16, na noite desta quinta-feira, 7. O ex-jogador disputava a eliminação contra Gui Vieira e Flor Fernandez e acabou recebendo apenas 30% dos votos para ficar no reality rural.

Dizendo que lutou pela permanência até o final, Zé afirmou que "sentia que ia sair hoje [quinta]. Não sei o motivo, vou descobrir lá fora". Em conversa com a apresentadora Adriane Galisteu, o agora ex-peão se mostrou animado para reencontrar o filho após os quase dois meses de confinamento. "Escutei a voz do meu filho o dia inteiro hoje."

A rivalidade entre Luana e Zé Love começou a poucos dias no reality e o ex-jogador do Santos e do Vitória não poupou palavras para falar da peoa. "Cospe nas pessoas, além de ser muito falsa", disse o atleta, que ouviu a resposta "teu filho tá adorando [ver a cena]. Vai, me xinga!"

Mandado para a berlinda pelos outros peões, Sacha Bali venceu a prova do fazendeiro, realizada na quarta-feira, e ocupa o lugar de fazendeiro da semana.