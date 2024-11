Yuri aposta em saída de Zé Love na 7ª roça: 'Tá com o c* na mão'

Em uma conversa com Gui e Luana na madrugada de quinta-feira (7), Yuri disse acreditar que Zé Love será o eliminado na sétima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O ex-Bombeiro da Eliana expôs sua opinião. "Graças a Deus que o público vê tudo, e essa Roça tu vai ver que esse cara [Zé Love] vai sair."

Gui pontuou. "Se ele sai, o jogo muda."

Yuri continuou. "Ele tá com o c* na mão! Ele fez muita burrada e pensou que a gente não ia colocar ele. Ou pensaram que o poder do lampião ia tá bom."

Luana discordou e disse acreditar que Zé Love segue "se achando".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 124478 votos 16,32% Flor 44,10% Gui 39,58% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 124478 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso