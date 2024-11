Sucesso na última década, Compare Games anuncia retorno após quatro anos

O site Compare Games, comparador de preços de jogos, anunciou, nesta quinta-feira (7), o retorno às atividades após quatro anos.

O que aconteceu

Sucesso na década de 2010, a plataforma confirmou retorno oficial após uma série de mudanças (veja o vídeo aqui). O site reunia mais de 170 mil usuários cadastrados quando interrompeu suas atividades, em 2020.

O Compare Games foi lançado em 2011 e logo tornou-se referência no segmento. Mais do que uma ferramenta de busca, era um importante ponto de encontro para quem vivia videogames na década passada.

Preços, promoções e ranking. Além de um calendário completo de lançamentos e um sistema que destacava as maiores quedas de preços, o site enviava alertas de promoções, trazia notícias dos principais portais de games e contava com um ranking que premiava os usuários mais ativos.

Leonardo Leme, CEO do Compare Games, afirma que o público pode esperar "muitas novidades" e que os fãs poderão acessar a plataforma em breve. "Ao longo de seus dez anos de atividade, o Compare Games se consolidou como um parceiro do jogador, não apenas por ajudá-los a comprar seus games preferidos pelo melhor preço, mas também por ser uma fonte confiável de informação. Nesse novo momento, elevaremos essa experiência a um nível mais alto, que estamos ansiosos para compartilhar com todos".