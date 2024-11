Sheron Menezzes posa de biquíni e relembra viagem: 'Onde queria estar'

Sheron Menezzes, 40, atualizou suas redes sociais com a recordação de uma viagem à praia.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz posa de biquíni preto dentro de uma piscina, primeiro de frente, depois de costas. "Frente e verso de onde queria estar nesta quinta #tbt", escreveu ela nesta quinta-feira (7), na legenda da publicação no Instagram.

Os seguidores de Sheron não pouparam elogios ao registro. "Esta é uma mulher linda!", derreteu-se um internauta. "Meu Pai, quanta beleza!", concordo outro. "Mais bela que a paisagem", enalteceu ainda um terceiro.

Sheron Menezzes está de férias da telinha desde o fim de "Vai na Fé", onde deu vida à protagonista Sol. O sucesso da personagem, ainda muito viva na memória do público, fez com que a Globo optasse por deixá-la de fora dos testes para o remake de "Vale Tudo", que estreia no ano que vem.