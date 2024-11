Sessão de Terapia: o que você precisa saber antes da 6ª temporada em 2025

Colaboração para Splash, de Caxias do Sul (RS)

É oficial! A renovação da série "Sessão de Terapia" foi confirmada. O público que acompanha o terapeuta Caio Barone, vivido por Selton Mello, já pode se preparar para a 6ª temporada a partir de 2025. O ator usou as redes sociais para comemorar a volta ao divã. "Mais de dez anos comprometido com este trabalho. Muito amor envolvido. Através de minha arte, ajudo pessoas. Uma combinação muito rara. Essa série acolhe, estende a mão", disse.

O ator relatou, ainda, que a temporada trará uma nova personagem. "Estamos preparando algo potente e mais uma vez, muito comovente", garantiu.

As gravações vão iniciar no primeiro semestre de 2025. Até lá, que tal se preparar para não chegar desavisado ao consultório?



O que aconteceu



A série começou em 2012, exibida originalmente pelo GNT, e foi dividida em três temporadas iniciais. Ambientada em um consultório de psicanálise, as histórias mesclam dramas dos pacientes com a rotina e os próprios dilemas do terapeuta.

A produção surgiu como uma adaptação do original israelense "BeTipul". A produção ganhou diversas versões pelo mundo.

Theo foi o primeiro terapeuta da série. Ele era interpretado por Zécarlos Machado, que contracenou com nomes como Maria Fernanda Cândido, Maria Luísa Mendonça e Sérgio Guizé.

Depois de uma pausa de cinco anos, a produção retornou, mas pelo Globoplay. A partir da quarta temporada, Selton Mello assumiu o papel do terapeuta principal e somou a interpretação com a função de diretor, que já fazia.

Mesmo com as mudanças, a estrutura da série permaneceu a mesma. Ou seja, um paciente a cada episódio é o que dá o tom do assunto a ser tratado.

Na 5ª temporada, a entrada de Rodrigo Santoro foi um destaque. Na pele de Davi, Santoro deu vida ao supervisor de Caio.

Maternidade, obesidade e traumas causados pela pandemia foram os principais desafios enfrentados pelos pacientes da 5ª temporada. Leticia Colin, Christian Malheiros, Luana Xavier e Miwa Yanagizawa, faziam parte do elenco de pacientes.

Já nesta sexta fase, uma nova personagem assumirá o papel antes vivido por Santoro (ainda não foram anunciados mais detalhes). O enredo seguirá com quatro pacientes principais, além dos dramas da vida pessoal de Caio.

A produção de "Sessão de Terapia" é de Roberto D'Avila. Jaqueline Vargas assina como autora e roteirista. Todos os episódios estão disponíveis no Globoplay. A data de estreia da 6ª temporada ainda não foi divulgada.