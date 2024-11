Sem maquiagem e filtros, Flávia Alessandra fala sobre beleza real

Flávia Alessandra, 50, compartilhou um vídeo de cara limpa, sem maquiagem e filtro, e falou sobre beleza real.

O que aconteceu

A artista disse que mesmo fazendo alguns procedimentos estéticos, como botox, tem linhas de expressão e rugas. "Hoje, estou sem maquiagem, estou sem filtro, sem ângulo favorecido, sem pose estratégica, estou aqui com a cara lavada, e a autoestima tentando dar conta sozinha. Quer dizer, sozinha, mas com a ajuda de um banco de colágeno, um botoxinho aqui e outro ali. E mesmo assim não é fácil, porque cada olheira e linha de expressão dos meus 50 anos está aqui gritando", escreveu ela nesta quinta-feira (7).

A atriz ainda falou que beleza real não gera engajamento. "Cada ruguinha conta uma história. A beleza real está sempre escondida atrás de um monte de química, de filtro do Insta, de medo, de pressão nas redes. Beleza real não dá like, ela viola as diretrizes do padrãozinho. Olha aqui essas olheiras, medalhas das minhas noites não dormidas. Ah, menopausa!".

Flávia ressaltou como a pressão estética aumenta conforme a mulher envelhece. "Será que a gente não está querendo dizer, 'como eu estou acabada?'. Porque, se o tempo acabou com aquela atriz, de repente, ele acabou com a gente também".

Ela também falou sobre a preparação para desfilar pela Salgueiro no Carnaval de 2025. "Minha preparação envolve 70% de creme, 10% de protetor solar, 20% de coragem. Agora, se alguém me dissesse lá nos meus 28 anos que iria estar aos 50 na avenida como musa do Salgueiro, iria rir muito alto preocupada com o meu joelho".