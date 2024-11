Saída de Zé Love de 'A Fazenda' seria o melhor cenário e causaria caos

Zé Love está na sétima roça de A Fazenda 16 (Record) contra Flora Fernandez e Gui Vieira. No Central Splash desta quinta-feira (7), o apresentador Dieguinho revelou que torce para que ele seja eliminado do reality show da Record, transformando em um cenário mais interessante para a continuação do jogo.

Com a saída do Zé Love, o jogo teria uma verdadeira reviravolta. A gente teria tudo redesenhado. O grupão não ia entender nada, porque eles têm a leitura de que o Zé Love é o adversário direto de Sacha e os dois têm enredo e protagonismo.

Dieguinho

Dieguinho ainda ressaltou que os resultados da Enquete UOL estão deixando um cenário incerto sobre o resultado. "Isso indica que tudo pode acontecer", disse. Para ele, a eliminação de Zé Love, considerado um dos favoritos ao prêmio, é possível. "A gente ia ter um pouco mais de emoção na reta final".

Dantinhas, convidado do acredita que uma saída de Zé Love neste momento do jogo pode representar uma confusão. Para o comentarista, os aliados do peão iriam ficar perdidos.

Se o Zé Love sai, aquele grupão dele ia fazer fila para tocar o sino. Porque o Zé Love para eles é o rei, é deus na terra, o melhorzão, o líder. Todo mundo se ajoelha e abaixa a cabeça para ele

Dantinhas

Em um cenário em que Flor consiga se salvar da raça, Dantinhas acredita que ela vai formar novos aliados. "Ela se junta no G4, assim como ela já está trabalhando nisso".

