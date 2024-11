Sacha define indicação para próxima roça de A Fazenda 16: 'Um vilão'

A sétima roça de A Fazenda 16 (Record) só será definida no programa ao vivo de quinta-feira (7), mas Sacha já decidiu quem vai indicar para a oitava roça, a ser formada na semana que vem.

O que aconteceu

O fazendeiro conversou sobre o jogo com seus aliados na academia. "Eu vou botar a Gizelly [na Roça] e a gente tem que pensar quem a gente quer que vá junto. E é naquele padrão: a gente vai colocar um vilão e uma planta."

Luana apontou. "Gilsão!"

Sacha concordou. "Pode ser Gilsão. Ou Juninho."

Luana explicou. "Eu quero colocar as pessoas que nunca foram pra roça. Seria Gilsão ou Albert."

A peoa também disse que acredita que será mais votada pela casa e, portanto, vai ter que puxar alguém da Baia. "Vocês tem que saber quem vão colocar na Baia."

