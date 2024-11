Roxelle descobre novo inimigo da pior forma em 'Volta por Cima'

Em "Volta por Cima" (Globo), Roxelle (Isadora Cruz) acha que está "abafando" após conseguir ser assumida oficialmente como namorada de Chico (Amaury Lorenzo). Mas a loira vai cair do cavalo no capítulo desta quinta-feira (7).

Quem vai fazer uma armação contra o casal é Moreira (Tonico Pereira). O dono da banca nunca foi com a cara de Roxelle e morre de ódio dela por ter estragado o noivado do filho com Madalena (Jessica Ellen). A namorada de Chico vai cair que nem um pato na armadilha de Moreira, garantindo a satisfação do sogro.

Roxelle (Isadora Cruz), Chico (Amaury Lorenzo) e Moreira (Tonico Pereira) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Também no capítulo desta quinta

Osmar chega a uma reunião de contraventores e se surpreende com a sua apresentação. Madalena conversa com um advogado. Jô ajuda Osmar na reunião. Doralice pede que Rique preserve o emprego de Tereza. Osmar enfrenta Armando. Tati assiste com Jin a um episódio de sua série.O barracão de bate-bolas pega fogo. Madalena se desespera ao ver Doralice no barracão em chamas e vai a seu socorro com Jão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.