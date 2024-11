5 bandas de rock memoráveis que só existiram nos filmes

Música e cinema sempre andaram de mãos dadas, e há atores que literalmente chegam a dar o sangue para viver personagens, como Miles Teller no papel de um baterista em "Whiplash - Em Busca da Perfeição" (2014), na Netflix.

As filmagens foram tão exaustivas que Teller machucou suas mãos, deixando sangue nas baquetas e no instrumento.

Já dentre os gêneros mais retratados nas telas, o rock desponta. Documentários e filmes biográficos ou que trazem perspectivas pessoais são bastante populares, mas também sempre há filmes com bandas fictícias que conquistam os espectadores como se fossem reais.

Abaixo, uma lista com 5 bandas fictícias de rock que se destacaram no cinema:

1. Banda Spinal Tap: 'Isto É Spinal Tap' (1984)

Imagem: Divulgação/MGM

"Isto É Spinal Tap" é uma comédia que adota o formato de falso documentário para satirizar o comportamento das bandas de rock. O enredo acompanha um documentarista que registra a turnê da banda britânica de heavy metal, Spinal Tap, pelos EUA. Dirigido por Rob Reiner, o filme é estrelado por Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer, recebendo muitos elogios da crítica especializada.

2. Banda The Wonders: 'The Wonders - O Sonho Não Acabou' (1996)

Imagem: Divulgação

Este clássico da Sessão da Tarde, da TV Globo, é inspirado no rock and roll dos anos 1960. Ambientado nessa época, o filme é sobre os The Wonders, uma banda famosa por um único sucesso. Escrito e dirigido por Tom Hanks, que também atua no filme, o elenco inclui ainda Tom Everett Scott e Liv Tyler. A música "That Thing You Do!" se tornou uma verdadeira sensação, conquistando fãs fora das telas.

3. Banda Stillwater: 'Quase Famosos' (2000)

Imagem: Reprodução

"Quase Famosos", escrito e dirigido por Cameron Crowe e com Kate Hudson e Philip Seymour Hoffman no elenco, é um filme com espírito do rock dos anos 70. A história segue um adolescente que, ao conseguir a chance de escrever um artigo sobre a banda Stillwater, embarca em uma turnê com eles. O filme é inspirado em eventos reais da vida de Crowe, que foi um jovem escritor para a Rolling Stone.

4. Banda School of Rock: 'Escola de Rock' (2003)

Imagem: Divulgação

Jack Black estrela a comédia "Escola de Rock" como um músico banido de sua banda que se passa por professor em uma escola prestigiada. Quando descobre o talento musical de alguns alunos, ele decide ensinar rock 'n' roll e formar uma banda para competir. O grupo, então, é chamado de "School of Rock". O filme é dirigido por Richard Linklater.

5. Banda Sex Bob-Omb: 'Scott Pilgrim contra o Mundo' (2010)

Imagem: Divulgação

"Scott Pilgrim contra o Mundo" é uma comédia repleta de referências, sobretudo à música pop. A trama gira em torno de Scott Pilgrim (Michael Cera), um jovem que toca baixo em uma banda indie chamada Sex Bob-Omb. Durante uma competição em busca de uma gravadora, ele se apaixona por uma garota e precisa enfrentar seus ex-namorados. O filme é dirigido por Edgar Wright, de "Baby Driver - Em Ritmo de Fuga".

*Com informações de reportagem publicada em 13/07/2024