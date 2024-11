Ranço inusitado? Albert e Flor definem novo alvo na Fazenda 16: 'Só dorme'

Flor e Albert conversaram na tarde desta quinta-feira (7) sobre um ex-aliado em quem estão "mirando" na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Albert disse que Sidney só "dorme e fica pregando coisas bonitas com a voz de locutor dele". "Agora eu peguei ranço mesmo."

Flor apoiou o peças, e discordou da fala dos demais jogadores sobre Sidney não poder fazer as tarefas da sede por estar "lesionado". "Tá lesionado, mas pra academia, piscina, pra dançar ele não tá. Tá lesionado porque ele quer, porque ele se lesiona. A prova ele ganhou lesionado, eu perdi", ironizou Albert.

Albert também aproveitou para questionar a honestidade de Zé Love. "Eu não sei até que ponto vai a sinceridade do Zé. Se ele fosse sincero, trataria as pessoas de outra forma. Ele é conveniente, estrategista e as pessoas se escondem atrás dele. Eu nunca me escondi atrás dele, é isso que incomoda ele também."

O peão disse estar "bem chateado" com o ex-futebolista. "Eu pensei que ele fosse uma pessoa mais... de bom senso. Ele só mira no jogo, é ganancioso e ciumento. Se você sair do controle dele, ele já muda com você. Ele quer ganhar tudo."

Flor disse que se afastou do "grupinho" pela mudança de narrativa. "Por isso eu já caí fora. E eu sei que já sou alvo, e vou virar mais alvo quando votar no Sidney. Mas não tô nem aí".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 503808 votos 29,20% Flor 35,48% Gui 35,33% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 503808 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso