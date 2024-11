Peões criticam Albert por conversa com rival: 'Primeiro a pular do barco'

Sidney e outros peões criticaram Albert por "se justificar" para Sacha na manhã desta quinta-feira (7) na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após Albert conversar e discutir com Sacha, Sidney disse que o peão "abaixou a cabeça" para o rival. "Se tua opinião me importa, é porque eu quero algo harmonioso contigo."

Babi disse que Albert "nunca a enganou". "Aonde lhe convém", disse. "Eu já tinha falado que ele ia ser o primeiro a sair do barco. O primeiro a pular", acrescentou Gizelly.

Ele tá puto porque ele sabe que não vai ganhar, porque não foi protagonista. Agora ele tá desesperado querendo causar Gizelly

Sidney seguiu dizendo que Albert quis se justificar sem necessidade. "Ele estava defendendo os pontos de vista dele e muitos eram contra o Sacha. Mas assim, o que eu não entendo é essa necessidade de se justificar, de se colocar. Eu por exemplo não tenho".

Ele insinuou que Albert quis se aproximar de Sacha por ele ser o Fazendeiro.

Se existe esse tipo de conversa, é porque a gente sabe o objetivo final. Quer ficar numa boa com a pessoa que tá com o chapéu pra não ir pra Roça. Eu não nasci ontem. Aí depois, joga sozinho, mas sozinho sempre na conveniência. É um tipo de jogo. Eu acho um jogo covarde. Eu não sou esse jogador, passo Sidney

