Peões acusam Sacha de planejar prejudicar Sidney: 'Para você se machucar'

Ao delegar as tarefas como fazendeiro da semana em A Fazenda (Record), Sacha escolheu Sidney para o trato da vaca. Porém, o ator de "Alma Gêmea" (Globo), está se recuperando de um a lesão na pernas e na coluna.

O que aconteceu

Reunidos na área externa, Sidney, Babi, Fernando, Juninho e Gizelly opinavam que a escolha do fazendeiro de colocar o ator para uma tarefa considerada pesada foi feita com consciência. O ator diz que Sacha se ofereceu para ajudá-lo caso esteja com dor e que poderia trocar alguém para a tarefa dele. "Isso é tudo calculado, é para fazer VT de bom moço. Ele sabe que não pode trocar. Se você já tá sabendo, por que coloca?"

"Ontem, ele [Sacha] falou que Gilsão estava há muito tempo fazendo a tarefa da vaca e iria trocá-lo. Eu falei que o Sidney tá com a perna lesionada. O Gilsão está há muito tempo, mas o cara está lesionado", diz o chef de cozinha. "Para mim, é querer que lesione mais."

"Acho que é essa a intenção, que você se lesione mais", completa Babi. "Só para não colocar o Zé."

"Vou te emprestar minha bermudinha, ai você vai no Faro e você fala: 'To lesionado, me pôs e quer que me lesione mais'", continua Fernando.

"Eu acho que é essa a intenção. Porque você é bom de prova", completa a ex-Panicat.

"Eu falei ontem e todos os amigos dele sabiam, tanto que eles vem te perguntar como tá sua perna. Ele sabe da sua lesão, então ele fez sabendo. Não dá para falar que não sabia", diz Fernando e sai do grupo.

Juninho diz que se ofereceu para fazer o touro, mas Sacha ignorou. "Você se ofereceu, ele sabe, ai ele me coloca e depois quer fazer VT de bom moço e ajudar?"

Mais cedo, Juninho procurou Sidney, Babi e Fernando para explicar a fala de Sacha durante a delegação. O ator havia dito que colocaria "seu amigo Juninho" para cuidar dos porcos, porque o cantor havia pedido. O cantor explica que não é amigo, nem pensa se aliar com o fazendeiro: "Eu não ia nem falar, porque na minha cabeça não pensei que vocês achariam nada de mim. Melhor avisar como foi."

"Eu entendo mais como um movimento, vai que você quer pular para lá, já que tá com o chapéu", diz Sidney sobre o G4.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 344395 votos 32,02% Flor 39,61% Gui 28,37% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 344395 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso