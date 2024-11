Morte de Luana Andrade completa um ano e namorado faz homenagem: 'Dolorosa'

João Hadad, 30, fez uma homenagem à saudosa namorada, Luana Andrade, que completou nesta quinta-feira (7) um ano de falecimento.

O que aconteceu

O empresário afirmou que Luana era uma mulher de fé e que a perda da amada lhe ensinou uma grande lição. "Foi no dia 7 de novembro de 2023 que eu me despedi da Lu, e também deixei ali uma versão minha que custou a entender os porquês da vida. Ela, que me ensinou tanto sobre fé, no seu último dia nesse plano, me deu mais uma lição das mais difíceis, que era justamente ressignificar a sua partida", declarou ele, no Instagram.

Segundo João, o adeus precoce e inesperado da bailarina o fez entender que todo momento pode ser o último. "Faz um ano que entendi, da forma mais dolorosa possível, que todo dia pode ser o último. Que todo abraço pode ser o último. Que a gente precisa viver da melhor maneira cada segundo, e agradecer por cada dia."

Luana Andrade morreu devido às complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. Ela era bailarina do programa Passa ou Repassa (SBT) e chegou a participar, ao lado de João, do reality show Power Couple (Record), em 2022.