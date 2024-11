Madonna exibe bolo com recado direto e malcriado para Donald Trump

Madonna, 66, deixou muito claro sua posição sobre a eleição de Donald Trump, 78, à presidência dos Estados Unidos.

O que aconteceu

A popstar publicou nas redes a foto de um bolo com a mensagem "Fuck Trump" ("F*da-se o Trump") escrita com confeito. "Enchi a cara com esse bolo ontem à noite! Obrigada, Pia!", escreveu ela nos stories de seu Instagram, marcando o nome da responsável pela 'arte'.

Em outro post, Madonna expressou mais diretamente sua indignação por um homem com a ficha criminal de Trump ter sido eleito presidente. "Tentando entender como um criminoso condenado, estuprador e intolerante, foi escolhido para liderar nosso país, com a desculpa de que é bom para a economia."

Ela se refere à condenação de Donald Trump, no ano passado, por abuso sexual e difamação contra a jornalista E. Jean Carroll, 80. O crime ocorreu em 1990 e somente em 2023 chegou a um veredicto favorável à vítima.

Imagem: Reprodução/Instagram