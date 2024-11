'Foi pesado para mim': Luva de Pedreiro lembra trajetória e crises em série

"Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" estreia nesta quinta-feira (7) na plataforma Max. Série documental mostra como Iran Ferreira, jovem de Quijingue (BA), tornou-se um dos influenciadores brasileiros mais conhecidos do mundo.

O que aconteceu

A produção vai abordar, entre outras coisas, os problemas do influenciador com o ex-empresário, com quem rompeu em 2022. "As pessoas vão pegar uma visão sobre como as coisas aconteceram. Lá detalhamos todo o movimento, e vão poder ver como foi pesado", afirmou Luva de Pedreiro para Splash.

Influenciador alegou problemas financeiros em decorrência do rompimento. Na época, ele admitiu ter assinado contrato sem ler, e se surpreendeu ao saber que existia uma multa estipulada em R$ 5 milhões. "Eu me sinto enganado, não esperava", disse em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, na ocasião.

Luva de Pedreiro afirma que crise com ex-empresário resultou em uma das fases mais difíceis da vida. "Deus e meus amigos me ajudaram muito. Voltei para a Bahia, fiquei próximo dos meus amigos de infância. Precisei viver a minha vida em paz por um tempo."

A briga entre influenciador e empresário ainda é analisada pela Justiça. "Que Deus abençoe a vida dele, e seja feliz com a família dele. Eu não guardo mágoa de ninguém. Entrego tudo nas mãos de Deus", completou o influenciador.

Sucesso meteórico

Luva de Pedreiro ultrapassou a marca de 40 milhões de seguidores após viralizar no início de 2022. Jovem atraiu a atenção de importantes empresas do mercado esportivo, consolidando potencial no mundo do marketing digital.

Sucesso fez influenciador se aproximar dos principais jogadores de futebol do mundo. "Todos os jogadores de futebol me trataram muito bem. Eles sabem que nós somos do mesmo jeito, temos a mesma resenha. Sabem que somos extremamente humildes, temos o pé no chão."

Luva de Pedreiro admitiu nervosismo ao conhecer Cristiano Ronaldo. "Nem olhei direito para ele, fiquei desconfiado. Ele já meteu um 'receba', mas eu não estava gravando. Ele já me conhecia, o filho dele falava sobre mim. Disse: 'Deus abençoe', e perguntou pela minha família."

As pessoas vão ver como o movimento não foi fácil. As coisas foram pesadas para mim. [...] Fico chateado quando as pessoas ficam desmerecendo, dizendo que eu não faço nada. É fod* desmerecer os outros.

"Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" é uma série Max Original, produzida pela Beyond Films. A direção é de Sebastián Gadea, e a produção executiva é de Sérgio Floris e Olivia Chiesi. Pela WBD, são responsáveis pela produção Sergio Nakasone, Adriana Cechetti, Luciana Soligo e Mariana Loibiso.