'Longe de ser verdade': cordilheira dos Andes impede Brasil de ter furacão?

Enquanto o furacão Milton passava pela Flórida, nos Estados Unidos, os brasileiros que acompanhavam o que acontecia por lá começaram a se perguntar: o que impedia furacões como aquele de chegarem por aqui?

O fenômeno é relativamente raro no país.

Só que, entre as possibilidades, começou a circular nas redes sociais uma curiosa tese: era a cordilheira dos Andes, cadeia de montanhas que atravessa a América do Sul, a guardiã do território brasileiro e responsável por barrar a chegada dos furacões ou a formação deles.

Por mais legal que seja essa história, ela está longe de ser verdade. Furacão é um tipo de ciclone tropical formado no oceano, a partir de uma combinação de ventos mudando de direção e velocidade com águas quentes, que vão passar vapor d'água mais rápido pro ar, deixando ele quente e úmido, o que gera grandes tempestades. Quando esses ventos passam de 120 km/h, a gente tem o furacão

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Apesar de existirem locais com águas quentes, a temperatura não chega ao ponto necessário para causar um furacão.

E abaixo da linha do Equador, onde a gente está, as mudanças de direção e velocidade do vento, que os especialistas chamam de cisalhamento, são mais raras

Ou seja: apesar de belas e majestosas, as montanhas não são as barreiras naturais aos furacões.

A verdade é que o Brasil não tem os elementos necessários para a formação desse tipo de fenômeno.