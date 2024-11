Liam Payne: três suspeitos são presos por ligação com morte do cantor

Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com a morte de Liam Payne.

O que aconteceu

Dois funcionários do hotel foram detidos, suspeitos de oferecer as drogas usadas por Liam antes da morte. As informações são do La Nación.

Um amigo de Liam Payne também foi preso, acusado de "abandonar" o cantor. O amigo teria se apresentado como empresário de Liam e é acusado de abandoná-lo por não ter informado a família de que Liam tinha tido uma recaída e estava passando por uma crise. Ele foi procurado pela polícia quando o músico morreu por meio de um número providenciado pelo hotel, mas não atendeu às ligações.

O amigo teria tentado ser uma testemunha do caso, mas funcionários do hotel afirmaram não tê-lo visto no momento da morte do cantor. Ele pode passar de dois a seis anos na cadeia.

A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em nove casas. Foram apreendidos nove celulares, três computadores, dois drives e um pote de maconha.

O que se sabe até agora

Um relatório preliminar da autópsia revelou que Liam consumiu múltiplas substâncias antes de morrer. O exame encontrou cocaína rosa (uma mistura de cetamina, ecstasy e opioides) no organismo do cantor, assim como cocaína, ansiolítico e crack.

A causa da morte foi o impacto do corpo no chão. Liam sofreu politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa, conforme o relatório.

Ele já estaria desacordado quando caiu. A posição em que o corpo foi encontrada indica que ele não tentou se proteger durante a queda — o que, segundo a investigação, significa que ele estava num estado de inconsciência parcial ou total.

Polícia foi chamada minutos antes da morte

Gerente do hotel chamou a polícia. Segundo o jornal argentino El Clarín, um funcionário chamado Esteban ligou para a polícia às 17h04: "Estou ligando do CasaSur Palermo, temos um hóspede sob a influência de drogas e álcool. Quando fica consciente, ele está destruindo o quarto inteiro. Vocês precisam mandar alguém, por favor".

Vocês precisam mandar alguém com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em perigo. Ele está num quarto com varanda, estamos com medo de ele fazer algo que ponha sua vida em risco. Gerente do hotel CasaSur Palermo em ligação à polícia

Esta es la llamada del gerente del hotel a emergencias momentos antes de que Liam Payne muriera: "Estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida" pic.twitter.com/3mnwcEjchw

-- La Nueva España (@lanuevaespana) October 17, 2024

Em seguida, a atendente pergunta há quanto tempo Liam estava hospedado no hotel. Esteban diz que ele estava lá havia dois ou três dias — antes, o cantor estava hospedado em outro hotel com a namorada, mas ela voltou para sua casa na Flórida na segunda-feira (14). O funcionário pede que enviem o SAME (Sistema de Atenção Médica de Emergência).

Liam foi declarado morto sete minutos depois. Ele já estava sem vida quando os socorristas chegaram, às 17h11: "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", disse Alberto Crescenti, profissional do SAME, em entrevista ao jornal La Nación.

No quarto do cantor, foram encontradas drogas. Os jornais locais divulgaram fotos do quarto, cujos móveis estavam destruídos.

Dependência química durante turnês

Liam Payne falava sobre seus problemas com abuso de substâncias desde 2021. "Eu sou muito bom em esconder, ninguém nunca saberia", disse na época em entrevista ao podcast Diary of a CEO. Ele afirmou que a dependência de drogas e álcool começou em quartos de hotel durante as turnês do One Direction.

A melhor forma de nos proteger, de tão grandes que éramos, era nos trancar num quarto de hotel. E, claro, o que tem no quarto? Um frigobar. Chegou num ponto em que eu pensei: 'Vou fazer uma festa só para mim', e isso continuou por muitos anos da minha vida. Liam Payne em 2021

O cantor dizia estar sóbrio. Em junho de 2023, ele comemorou seis meses de sobriedade após encerrar um período de cem dias internado numa clínica de reabilitação.

Ele inspirou um personagem abusivo no livro de uma ex-noiva. No livro "Looking Forward", Maya Henry conta a história de uma jovem que se apaixona por um integrante de boyband que se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho. À época do lançamento do livro, Maya confirmou que o romance é autobiográfico.

Quem é Liam Payne?

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Aos 16 anos, o cantor integrou a boy band One Direction, formada por Simon Cowell no reality show britânico The X Factor, em 2010. Era a segunda vez que ele participava do reality.

Liam Payne em sua primeira participação no "X Factor", em 2008 Imagem: Reprodução/YouTube

Além de Payne, a banda era formada por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O grupo não venceu a temporada 2010 do relity The X Factor, mas se tornou um fenômeno após o término do programa. Eles venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo com seis hits no Top 10 Billboard Hot 100. No auge da fama, a banda se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo. Em 2016, eles anunciaram uma pausa indefinida.

Payne divulgou que trabalhava em um álbum solo no mesmo ano, seguindo os passos de outros membros da banda. O single "Strip that Down" foi lançado em 2017 e alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido, e o décimo lugar na parada da Billboard, nos Estados Unidos. "For You" com Rita Ora e "Get Low" com Zedd também fizeram sucesso. Em 2019, lançou seu único álbum solo, "LP1". O último single de Payne foi "Teardrop", lançado em março de 2024. Em 2023, ele revelou que trabalhava em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.

Em 2017, Payne teve um filho, Bear Grey Payne, com a jurada do X Factor, Cheryl Cole. O casal se separou em 2018, após dois anos juntos.