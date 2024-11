Leão detona repórter que xingou homem no Balanço Geral: 'Faltou à aula'

A juíza está "corretíssima" ao condenar a TV Record e a repórter Marcela Munhoz, que xingou o dono de um estabelecimento de conserto de celulares em uma entrada ao vivo, na avaliação do colunista Leão Lobo durante o Splash Show nesta quinta-feira (7). Leão criticou o comportamento da profissional, que, segundo ele, teria faltado também à aula sobre direito de imagem.

Acho que em qualquer situação, ainda que ele não estivesse em vulnerabilidade, é um direito, é o direito de imagem que se chama. Você não querer aparecer na televisão. Tem esse pressuposto de que todas as pessoas querem aparecer na televisão. Não é verdade isso. Tem gente que não quer, quer manter a sua privacidade. Ela faltou nessa aula, essa repórter, do direito de privacidade. Então, eu acho que está certíssima a juíza.

Leão Lobo

Segundo o colunista do UOL Rogério Gentile, a Record foi condenada pela Justiça a pagar uma indenização por danos morais de R$ 20 mil ao empresário, que foi ofendido pela repórter e pelo apresentador Eleandro Passaia, do programa Balanço Geral. O episódio ocorreu em outubro de 2023, após uma enchente em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Na ocasião, a emissora mostrava ao vivo os estragos em um estabelecimento, mas o empresário, que tentava limpar o local com um rodo, pediu para não ter sua imagem exibida. A emissora, no entanto, insistiu em mostrar a cena, e o rapaz passou, então, a jogar água e lama com um rodo na direção da repórter. A jornalista teria mandado o rapaz "tomar no c*", conforme o processo ao qual a coluna teve acesso.

Eu normalmente sempre defendo os colegas de imprensa, os fotógrafos, já briguei com artista por ter sido arrogante com o fotógrafo e tal. Mas, nesse caso, é totalmente o inverso: se falou palavrão, se não falou palavrão, isso já é um 'plus' ali na história. O direito dele de imagem, o direito de privacidade, ela extrapolou. Então, não tem nem o que falar, acho que a juíza está certíssima. E é bom, até que aconteça isso como exemplo, para os repórteres pensarem melhor, especialmente os da Record.

Leão Lobo

"Situação de vulnerabilidade"

Na decisão, a juíza considerou que a emissora cometeu um desrespeito e ato ilícito ao veicular imagens do empresário contra a sua vontade, ressaltando que ele estava em situação de vulnerabilidade.

À Justiça, a Record afirmou que a reportagem tinha como objetivo divulgar as enchentes na cidade e que, em nenhum momento, os limites da liberdade de informação foram ultrapassados. A emissora disse ainda que o empresário, "nervoso com a situação", jogou lama de forma agressiva nos pés da repórter e que ela, "de imediato, pediu respeito e reafirmou que estava no local somente fazendo o trabalho dela".

A Record, a repórter e o apresentador podem recorrer da decisão.

Repórter é a mesma do caso do botox

Marcela Munhoz foi demitida da Record, em outubro, conforme apuração feita pelo site Notícias da TV, parceiro do UOL. A emissora alegou o corte de custos, mas, segundo a publicação, ela teria usado a logomarca da Record em uma publicidade no Instagram de uma clínica de estética na qual ela fez aplicação de botox.

Ao site, a repórter se manifestou. "Sobre a motivação do desligamento, não me disseram nada relacionado às redes sociais. A justificativa foi corte de gastos. Até porque toda publi que fiz foi previamente informada à emissora", disse ela.

Marcela Munhoz é casada com Darlisson Dutra, apresentador do Primeiro Impacto, do SBT.

