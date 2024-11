Leão: cobertura da Globo sobre eleições nos EUA foi vergonhosa e exagerada

O colunista Leão Lobo considerou "vergonhosa", "boba" e "exagerada" a cobertura da TV Globo sobre as eleições americanas, que culminaram na escolha de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. O comentário foi feito pelo jornalista durante o programa Splash Show, do Canal UOL, nesta quinta-feira (7).

A gente sabe da origem da Globo, que eles têm uma ligação muito forte até hoje com os Estados Unidos e tal, mas chega a ser vergonhoso esse exagero. Mandar os apresentadores para lá [nos EUA], Renata Lo Prete, William Bonner, um monte de repórteres. Eles já têm lá uma equipe, eles já têm uma redação lá. Para que esse exagero todo? Faz diferença os apresentadores estarem lá? Acho que não.

Leão Lobo

A TV Globo realizou uma cobertura especial sobre o processo eleitoral, que tinha como principais candidatos a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Além dos correspondentes, a emissora enviou repórteres e apresentadores, montou um estúdio em topo de prédio, com imagem privilegiada de Nova York (EUA), e interrompeu a programação para cobrir a apuração. A edição especial do Jornal da Globo contou com quase quatro horas de transmissão simultânea na TV aberta e fechada, pela GloboNews.

Achei uma coisa meio boba e meio subserviente. Realmente fica aí esse registro porque, sabe, a gente tem que começar a ver os Estados Unidos como um outro país. É importante? É, porque eles se fizeram importantes, eles se colocam como importantes, mas até por isso mesmo acho que a gente para de ser tão subserviente aos Estados Unidos. E acho que a nossa televisão, quer dizer, a nossa comunicação brasileira precisava ter uma independência maior nesse sentido.

É importante cobrir? É importante cobrir, claro, mas não com esse desvelo. Parecia-se que eles estavam deslumbrados, sabe, por estarem nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, gente. Nosso país é tão grande e tão importante quanto, ou mais. A gente viu tanto, inclusive, bobagem na eleição de um presidente bandido, né?! Que estava pra ser condenado e que não vai ser.

Leão Lobo

GloboNews aumentou a audiência

A edição especial do Jornal da Globo rendeu à emissora 5 pontos de audiência em São Paulo. Cada ponto na região equivale a 76.953 domicílios ou 206.674 indivíduos.

A GloboNews liderou a audiência entre os canais de notícias entre indivíduos com pay TV (no PNT, em São Paulo e no Rio) durante o informativo, ficando 248% acima do segundo colocado. Em São Paulo, houve um aumento de 977% na faixa de horário em comparação às quatro semanas anteriores, levando o canal noticioso a ocupar o segundo lugar no ranking da TV por assinatura, ficando atrás apenas do Viva.

