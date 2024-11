Leandro Lima recupera carro furtado e revela estado do veículo após o crime

Leandro Lima, 42, celebrou após recuperar seu carro que havia sido furtado nesta quarta-feira (06).

O que aconteceu

O ator explicou que o veículo, um Fusca azul-claro, foi localizado pelos policiais. "Muito obrigado por todas as mensagens, repostagens. Graças ao trabalho da polícia e a todos que repostaram, eu encontrei o Diamante", disse ele nesta quinta-feira (07).

Leandro contou que o carro não foi tão danificado após o crime. "Disseram que o carro está intacto. Já estava pensando que tinham tirado o paralama, tiraram o retrovisor, tiraram as rodas. Nada! Só trocaram uma placa para não ser rastreado, uma placa falsa", explicou.

O único problema identificado foi na ignição do veículo. "Só o miolo em que ele enfiou uma chave para ligar, mas isso aí é o mínimo, isso aí não é problema", completou.

Leandro não conteve sua alegria e explicou que recuperaria seu Fusca ainda hoje. "Ele já está lá na DP e estou indo buscar daqui a pouco", afirmou ele.

O artista desabafou depois do roubo do carro ao explicar que tinha uma grande ligação com o veículo. "É um carro que tenho o maior carinho, reformei ele inteiro", contou ele nesta quarta-feira (06).

Câmeras de segurança chegaram a flagrar o momento do furto. Na filmagem, o criminoso é visto ao entrar no carro e rapidamente sair do local dirigindo.