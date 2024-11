Vai começar o Toca Revela, e Larissa Luz avisa: 'Oportunidade valiosa'

A convidada da semana do No Tom é Larissa Luz, cantora, compositora, produtora, roqueira, ex-Ara Ketu, afrofuturista e atual apresentadora do TOCA Revela, o novo reality show de TOCA —e o primeiro reality musical do UOL.

O TOCA Revela é uma competição sem confinamento, criada para as redes sociais e que durante 11 semanas que vai caçar talentos pelo país. A estreia é na terça-feira (12) nas redes de TOCA e do UOL.

Larissa Luz conversou com Zé Luiz e Bebé Salvego e destacou a oportunidade "única e valiosa" de trocar experiências que o reality oferece. "Independente da premiação, o programa vai mostrar os participantes nas redes sociais, para outros artistas e empresários, só isso já é legal."

Adorei o convite porque mistura duas vertentes da minha vida: apresentadora e musicista. Larissa Luz

Larissa também falou sobre o prêmio do reality, que não é em dinheiro, mas a gravação de um EP. "Uma agenda de Dudu Marote é luxo. Dudu tem uma experiência grande de mercado, um currículo extenso com pessoas de vários gêneros, tem muita coisa a acrescentar, somar. Esse capital é inestimável, a gente não consegue nem mensurar."

A artista diz que "foi descoberta pela música" e costumava cantar desde criança —tendo tudo registrado em vídeo. "Desde pequena tinha uma relação com a música", lembra. "Era locutora, cantora... Amava imitar as pessoas. Com 14, 15 anos, entrei em um grupo teatral de Salvador."

Ara Ketu é rock'n'roll

Antes da carreira de cantora solo, atriz e apresentadora, Larissa Luz foi vocalista da banda de axé Ara Ketu, entre 2007 e 2012. Detalhe: ela foi a única mulher a atuar até hoje. "Foi um ato de coragem", avalia Zé Luiz sobre a experiência dela, que passou também pelos grupos Lucy in the Sky e Egrégoras.

"Eu tremia muito", lembra a artista sobre o primeiro dia no Ara Ketu. "O fato de ser jovem me deu o frescor da coragem (...) Sempre fui destemida pra caramba, era rebelde. Estava sempre causando e querendo mudar as coisas de lugar".

Foi nessa "transgressão" que Larissa também se conectou ao Ara Ketu, que ela diz ser muito "rock'n'roll". "Os blocos afros imprimiram nossa identidade negra na Bahia de uma maneira muito visceral. Quando vem uma negrada com tambor, um grave, explodindo ali, de uma forma muito intensa, batendo forte e pulsando e cantando 'Sinto o Ara Ketu crescendo e o negro subindo. Ouço a negrada cantando e seu canto é lindo demais'. E o povo preto vindo junto, sentido, cantando, dançando, colocando a sua identidade, colocando a sua força, isso pra mim é rock."

A música é tão diversa em suas possibilidades. Por que se fechar em uma? A gente muda muito, graças a Deus. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Larissa Luz

Apesar de explorar ritmos diferentes, todos eles partem de um "berço da mãe África", diz. "Tudo nesse contexto se encontra nesse lugar ancestral, ritmicamente e culturalmente falando".

Larissa Luz no Masked Singer

Larissa Luz também participou do Masked Singer (Globo) em 2023, e diz que passava muito mal após as apresentações no programa. Isso por causa de sua fantasia. Ela afirma que nem conseguia enxergar com a máscara de abelha-rainha.

Quando fui revelada, foi muito legal, porque servi de argumento para nomes de cantoras pretas serem citadas em horário nobre e na TV aberta (...) Fez tudo valer a pena. Larissa Luz

A artista diz que chegou a fazer amizade com Xamã fantasiados, sem saber que era ele. "Era uma brincadeira de criança. Minha criança foi muito contemplada, me diverti muito", diz. "Foi uma experiência muito única. Descobrir formas de se expressar".

O reality, inclusive, a ajudou a exercitar suas habilidades como atriz. "Antes de ser cantora, queria ser atriz. Sempre quis", lembra. "Gosto de poder estar em várias frentes".

Uma dessas frentes foi a escrita de letras, a qual tem Elza Soares como referência. "'Território Conquistado' veio muito partindo dela", revela, citando o álbum que a fez ser indicada ao Grammy Latino de 2016.

Segundo a artista, Elza a elogiou pelo "borogodó" em uma apresentação, e foi a partir daí que as duas se aproximaram. "Chamei ela pra participar do meu disco, e desde esse encontro pensei: 'Que bom poder presenciar Elza no auge da sua carreira, se reinventando'", conta. "Me via muito nela".

