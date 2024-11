'Harry Potter e a Pedra Filosofal in Concert': show chega a Brasília e SP

O espetáculo "Harry Potter e a Pedra Filosofal in Concert" chega a duas cidades brasileiras: Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, nesta quinta-feira (7), e São Paulo, na Vibra, no sábado (9).

Como é o espetáculo

Fãs têm a oportunidade de assistir ao primeiro filme da franquia em uma grande tela de cinema, acompanhado por uma orquestra sinfônica. O espetáculo reproduz as partituras de John Wiliam, autor da trilha sonora do filme.

A Orquestra Sinfônica Villa Lobos, composta por 73 músicos, é regida pelo premiado Adriano Machado. Este espetáculo faz parte da série mundial "Harry Potter Film Concert Series", uma criação da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment em parceria com a CineConcerts. Desde sua estreia, em 2016, mais de 3 milhões de fãs ao redor do mundo já participaram da experiência.

O Cine in Concert tem uma particularidade, que é uma parte técnica muito difícil, uma colocação sonora diferente de outro tipo de evento, porque a música está conectada a toda a história. No caso do 'Harry Potter', quando a J.K. Rowling coloca magia, a inocência da história, tudo isso tem que ser retratado pela orquestra. O mais difícil é equilibrar a grandiosidade das peças orquestradas do John Williams com a delicadeza necessária de cada personagens, que são inocentes. Maestro Adriano Machado

"Harry Potter e a Pedra Filosofal" acompanha a jornada de Harry, um garoto órfão que, ao completar 11 anos, descobre ser um bruxo. Ele éeaconvidado a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, onde faz amigos leais, como Hermione Granger e Ron Wsley, e descobre segredos sobre seu passado. Ao longo do ano, Harry aprende sobre o mundo mágico, joga quadribol e enfrenta desafios perigosos, incluindo a proteção da lendária pedra filosofal, um artefato que concede imortalidade. No final, ele encara seu primeiro confronto com o temido bruxo das trevas Voldemort.

A experiência que o público vai ter é a mesma que o compositor John Williams teve quando entrou no estúdio com aquela orquestra grandiosa para fazer a gravação do filme. Tenho uma telinha que me indica quantos segundos faltam para a próxima cena. A orquestra entra na hora exata para você ter a mesma experiência de assistir ao filme em casa. A diferença é que a orquestra é protagonista, porque na mixagem do filme, às vezes, ela acaba se perdendo. Aqui, você vai ouvir trechos das músicas que já ouviu no filme, mas nem percebeu, porque a trilha estava muito ao fundo. Maestro Adriano Machado

Segundo o maestro, a expectativa é fazer o Cine in Concert com outros filmes da franquia, além de passar por outras cidades. As edições de Brasília e São Paulo desta semana encerram uma temporada que passou por outras cidades da América do Sul.

Serviço - Brasília

Data: 7 de novembro de 2024

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Horário: 20h30

Ingressos (via Bilhete Digital): R$275,00 a R$780,00

Serviço - São Paulo