Flavia Pavanelli expõe valor milionário que desembolsou em quarto e closet

Flavia Pavanelli, 26, expôs o valor que desembolsou para montar o quarto dos sonhos.

O que aconteceu

De acordo com a influenciadora, ela investiu um total de aproximadamente R$ 5 milhões. O cômodo possui janelas e portas blindadas, com controle de acesso, caixas de som embutidas, lâmpadas e cortinas, tudo automatizado.

Na construção da suíte e closet, Flavia desembolsou mais de R$ 1 milhão, além de investimentos em artigos de luxo que ultrapassaram o valor de R$ 3,5 milhões. "A gente tá falando de um quarto de quase R$ 5 milhões de reais?", perguntou o apresentador podcast "No Lucro", da CNN. Flavia, então, respondeu. "Sim, por isso que tudo é blindado também", brincou.

A atriz explicou os gastos. "Olha, eu acredito que hoje valha aí uns R$ 7 milhões, pensando na casa como um todo, e estrutura que a gente pode oferecer".

Há 4 anos, Pavanelli fez uma tour pelo espaço. Ela mostrou detalhes do closet com bolsas de mais de R$ 30 mil, sapatos e roupas de grife. Na época, ela detalhou como funciona o controle do quarto inteligente, que é por meio de um aplicativo no celular.