Erro de Harry pode fazer ele e Meghan deixarem os EUA em gestão de Trump

O Príncipe Harry, 40, cometeu um erro que pode mudar sua vida nos Estados Unidos em meio a gestão de Donald Trump, 78.

O que aconteceu

Trump foi reeleito e deve retornar ao cargo de presidente no ano que vem. O Duque de Sussex mora na Califórnia ao lado da esposa, Meghan Markle, 43, desde 2020.

Em sua polêmica autobiografia 'O Que Sobra', publicada em janeiro de 2023, o príncipe revelou ter usado drogas. Ele ainda falou sobre uma festa em Los Angeles na qual consumiu cogumelos psicodélicos e outras substâncias.

Em declaração ao jornal Nottingham Post, o especialista da Família Real Richard Fitzwilliams classificou a confissão como um erro "extremamente bobo". Isso porque, conforme especulado na época em que o livro chegou às livrarias, existe a possibilidade do príncipe perder seu visto.

Em diferentes entrevistas, Trump deu a entender que, no que depender dele, o casal não terá uma vida tão fácil assim enquanto estiver nos Estados Unidos. Ele chegou a insinuar que Harry poderia, até, ser deportado.

Trump, ao ser questionado pelo canal de notícias britânico GB News sobre os possíveis "privilégios" que os ex-integrantes da Monarquia Real poderiam receber, ele foi direto. "Não [terão privilégios]. Veremos se eles sabem algo sobre as drogas, e se ele mentiu, terei que tomar as medidas necessárias".

A declaração do político é uma referência ao pedido de residência nos Estados Unidos protocolado por Harry. Em teoria, o requerente deveria ter informado sobre o uso de drogas, o que abriria "um precedente para inadmissibilidade", conforme Neama Rahmani, ex-promotor federal norte-americano, explicou em entrevista ao Page Six.

No entanto, Fitzwilliams acredita que Harry e Meghan podem evitar todo tipo de 'confronto' com Trump. Para isso, eles precisam se 'comportar' durante o mandato dele. "Eles mantiveram um perfil discreto durante as eleições, pedindo que os americanos votassem, mas sem pedirem votos para um candidato explicitamente", o expert argumentou.

No último mês de outubro, o jornal Daily Mail noticiou que o casal comprou uma casa no litoral de Portugal. O imóvel fica na mesma região que a propriedade da Princesa Eugenie, 34, prima de Harry, e o marido dela, Jack Brooksbank, 38.