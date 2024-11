Enquete A Fazenda do UOL mostra disputa acirrada e resultado surpreendente

Do UOL, em São Paulo

A sétima roça de A Fazenda 16 promete uma disputa intensa até a definição do resultado na noite desta quinta-feira (7). Gui Vieira, Flor Fernandez e Zé Love disputam a preferência do público para continuar na disputa pelos R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

No recorte feito às 15h, Gui aparece com uma vantagem confortável para continuar no jogo. Ele soma 39,84% para ficar.

Dupla na mira para sair. Quem aparece na sequência é Flor, que chegou a ser a candidata apontada como eliminada no início da manhã na enquete UOL.

Zé Love na berlinda. O ex-atacante do Santos soma 28% e seria o nome escolhido pelos votantes para deixar a competição.

A definição da 7ª roça será exibida no programa ao vivo desta quinta. Veja abaixo os números atualizados da enquete UOL e vote!

