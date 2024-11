Delegação de tarefas de Sacha tem alfinetadas com Gizelly: 'Põe a mãe'

Sacha, que venceu a 8ª prova do Fazendeiro, precisou separar os tratos dos animais para os peões nesta quinta-feira (7). O ator, que tem muitas desavenças com os peões da casa, teve um delegação marcada por indiretas.

O que aconteceu

Sacha começou a separação das tarefas dando alfinetas nos argumentos de Gizelly. A peoa o acusou de falar que não tem dinheiro mas usar roupas de grife que tem valores altos. "Hoje, como é meu primeiro dia de fazendeiro, fiz questão de vir bem vestido com meu casaco de, segundo a Gizelly, custou R$ 20.000 reais", soltou o peão.

Ele explica que as peças de valor alto são emprestadas do seu amigo, Renato Góes. "Depois posta um storyzinho só pra desmascarar as pessoas mentirosas! Não sabe nada da minha vida e quer aparecer."

"Você que diz, né? Emprestou", responde a peoa. Ela completa dizendo que eles são sócios de uma produtora. "Um dos maiores atores do Brasil é sócio dele, então na se faça de coitado."

Ao começar a delegação, Sacha alfinetou os adversários: "Vaca vou colocar Sidney e touro vou botar o Fernando, que é bom que vocês trabalham bastante de manhã, dormem à tarde, não precisa ficar me xingando".

Sacha sinaliza pedindo as torcidas que deixem Gui e Flor na roça de hoje, eliminando Zé Love. "Mini cabras que são os animais que temos na fazenda, vou colocar o cara mais fofo que temos no programa, o Gui Vieira! Inclusive votem no Gui pra ele ficar, Fica Gui! Nas ovelhas, à pedidos da querida Florzinha, ela vai entrar nas ovelhas e Fica Flor!"

"Eita, esse aqui, joga pra lá", diz Sacha atirando longe o nome de um dos peões que estava na sua mão. "No lixo, a pessoa que mais combina, Gizelly", finaliza.

"Pensei que você ia colocar sua mãe", responde Gizelly. "Pra combinar", finaliza e sai do grupo.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 206068 votos 25,76% Flor 42,24% Gui 32,00% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 206068 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

"Você queria que eu colocasse minha mãe?", questiona. "Que bacana, Gizelly! Quando tacar o lixo, pode se jogar fora também tá! Aproveita."