Corpo de Liam Payne chega a Londres para velório do astro; saiba detalhes

O corpo de Liam Payne chegou ao Reino Unido na manhã desta quinta-feira (7).

O que aconteceu

Geoff Payne, pai do cantor, pousou no aeroporto de Londres às 7h49 no horário local. Segundo o jornal The Mirror, o voo que transportou o corpo de Liam de volta para casa foi um dos mais rastreados no mundo, enquanto fãs monitoravam a aeronave online.

O corpo de Liam passou mais de 20 dias na Argentina até ser repatriado. O ex-integrante do One Direction morreu no dia 16 de outubro, após uma trágica queda do terceiro andar de um hotel.

Os exames toxicológicos e outros documentos foram concluídos nesta semana. Com isso, as autoridades argentinas liberaram que Geoff voltasse para casa com o corpo do filho para suas homenagens finais.

A imprensa internacional especula que o velório de Liam deve acontecer na Catedral de São Paulo, na cidade de Wolverhampton, onde o músico cresceu. Os fãs já começaram a deixar flores e mensagens escritas à frente do local.

As informações do funeral ainda não foram divulgadas, mas a expectativa é que o artista tenha uma grande cerimônia. "Liam era muito amado por muitas pessoas, então obviamente haverá uma enorme demanda, então o velório necessariamente será um grande acontecimento", disse uma fonte ao jornal Daily Mail.