Cintia Dicker abre o jogo relação com Luana Piovani: 'Conto tudo'

Cintia Dicker, 37, abriu o jogo sobre sua relação com Luana Piovani, 48.

O que aconteceu

A modelo é esposa de Pedro Scooby, 36, ex de Piovani, com quem teve três filhos. Eles são pais de Dom, 12, e os gêmeos Bem e Liz, 9. Cintia decidiu contar como lida com a atriz. Cintia e Pedro são pais de Aurora, 1.

Dom, primogênito do ex-casal, mudou-se da casa da mãe, em Portugal, para morar no Rio de Janeiro com o pai. Cintia relatou como está sendo a rotina. "Para a Aurora, tem sido incrível crescer com o irmão por perto. Ela está desenvolvendo muito mais, ainda mais que não vai para a escola ainda. O Dom é um amor, muito educado, me respeita muito. E ele tem uma agenda lotada: é aula de skate, inglês, é a escola... Mas também deixo a parte para o pai fazer. Outro dia, Luana pediu para eu marcar um dentista, que fiz com o maior prazer. Mas na hora de levar, mandei o Pedro ir".

Dicker afirmou ter uma ótima relação com Luana. "Nós temos uma ótima relação. Eu conto tudo para tranquilizá-la. Fico imaginando se fosse o contrário, a minha filha que estivesse em Portugal. Também ia querer saber de tudo. Tem coisas que só nós, que somos mãe, é que vemos".