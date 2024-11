Atração do CarnaUOL, Christina Aguilera anuncia show solo no Rio de Janeiro

Christina Aguilera, 43, acaba de confirmar uma apresentação solo no Rio de Janeiro. Será no dia 6 de fevereiro, na Farmasi Arena.

O que aconteceu

Os ingressos estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (8), às 10h, no site do Eventim, com preços entre R$ 225 e R$ 790. O show será uma realização da 30e, uma das maiores produtoras brasileiras de entretenimento ao vivo.

Aguilera se apresentará também no CarnaUOL, em 8 de fevereiro. Ela será a atração principal do evento, programado para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo.

A cantora comemorou em 2024 os 25 anos do lançamento de seu disco de estreia, "Christina Aguilera". O álbum faturou a seu tempo o Grammy de "Best New Artist" e emplacou três de sua faixas no topo das paradas: "Genie In a Bottle", "What a Girl Wants" e "Come on Over Baby (All I Want Is You)".