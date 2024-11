Cenas tristes: Beatriz cai em emboscada racista em 'Garota do Momento'

A saga de Beatriz (Duda Santos) em busca de sua mãe, Clarice (Carol Castro) não será nada fácil. Ela encontrará muitos obstáculos pelo caminho - alguns deles bem cruéis.

O que vai acontecer

Beatriz provocou a raiva de Bia (Maisa) ao chamar a atenção de Beto (Pedro Novaes). O fotojornalista ficou vidrado na mocinha e não conseguiu esconder essa emoção de sua até então namorada.

Após o término de Beto com Bia, a situação para Beatriz se complica. A garota do bem fica 'marcada' pela família influente de Bia e por isso vai precisar ser bem perseverante para chegar até sua mãe.

Beatriz vai até a loja de sabonetes procurar Clarice, mas se dá mal. Maristela (Lilia Cabral) vai identificar a professora e fará com que Juliano (Fábio Assunção) tome uma atitude contra ela.

Juliano (Fábio Assunção) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Mau caráter, Juliano acusará Beatriz de roubo. "Quietinha e sem fazer escândalo. Nós vimos que você roubou um sabonete", dirá o crápula. A filha biológica de Clarice o confrontará, mas será surpreendida.

Bia aparece e exige que a bolsa de Beatriz seja revistada. Além disso, afirma ser filha do dono da loja. A verdade sobre quem é Bia cai como uma bomba no colo de Beatriz, que agora saberá quem é a menina que foi criada por sua mãe em seu lugar.

Coagida por todos no local, Beatriz decide mostrar a bolsa, jogando todas as suas coisas no chão. Nesse momento, surgem jornalistas e fotógrafos para registrarem o que está acontecendo.

Podem fotografar! Podem publicar! O que aconteceu aqui hoje foi mais um exemplo de como nós negros somos tratados por essa sociedade preconceituosa! E é uma vergonha que a Justiça não faça valer a lei Afonso Arinos! Porque se fizesse... Esse homem pagaria pelo que fez! Tá na lei! Racista! Eu tenho ódio de gente feito você! - dirá Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.