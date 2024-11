Após criticar Flor, Gizelly e Flor consolam choro de peoa: 'Não é por aí'

Flor, que está na roça, caiu no choro na tarde desta quinta-feira (7) e foi consolada por Gizelly e Flor em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney criticou Flor por sua "cordialidade" com os peões do G4, formado por Sacha, Luana, Yuri e Gui. "Tá toda hora lá, numa cordialidade, num 'vamos ser bons amigos'..."

Babi concordou. "Aí no apontamento eu que sou a maluca", disse. "E eu que sou o vilão porque botei na Baia. É muito doido. O termômetro de magoei aqui é bem complicado de entender", completou Sidney.

Gizelly reclamou que Flor a repreendeu quando ela falou sobre a mãe de Sacha. "Ela veio falar que eu tô errada, e ele tá certo, que falou pra ele... ele me chamou de lixo".

Flora, no entanto, defendeu Flor nessa situação. "Gizelly acho que exagerou no negócio de mãe. Se a gente não quer que fale de filho, não tem que falar de mãe."

Gizelly negou e disse que poderiam falar de seu "filho, cachorro, namorado, mãe com câncer, pai que morreu..."

Flora insistiu e disse que era apenas um conselho. "É um conselho, que a gente critica nos outros tem que criticar também. Não é legal. E você como minha amiga, minha aliada, eu tenho que falar. Mas que tem que ficar lambendo saco de fazendeiro, não é bem por aí não, gente. Ela tá assim desde antes, fez com a Luana..."

Minutos depois, Flor apareceu chorando na sala e foi consolada por Flor e Gizelly. "Respira fundo, confia em você", disseram.

"Lá fora é muito cruel", disse Flor, analisando sua realidade. "Queria não ligar pra nada disso, não precisar trabalhar, trabalhar porque quero."

