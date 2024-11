Após assalto, Viola vira cozinheira de lugar inusitado em 'Mania de Você'

A vida de Viola (Gabz) vai virar de cabeça para baixo em "Mania de Você (Globo). Ela simplesmente perde tudo o que tem e vai parar em um local inusitado.

O que vai acontecer

Viola cai em golpe de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira). Ela será acusada de ter roubado o livro de receitas de Luma e sua carreira irá por água abaixo.

Repórteres coagem Viola, questionando se ela é uma impostora. A chef de cozinha tenta se defender e entende que Mavi e Luma estão juntos em um plano maquiavélico.

Após confessar ao pai que Luma e Mavi são perigosos, Viola é assaltada. Ela se machuca durante o crime e fica desacordada.

Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Viola é levada para um abrigo comunitário. Recepcionada pelos moradores do local, ela cozinha para eles e tem sua comida elogiada.

Ao mesmo tempo, Mavi se desespera sem saber onde está Viola. O vilão não vai conseguir recuperar as imagens de segurança e não conhecerá o paradeiro da moça.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.