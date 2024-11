A Fazenda: Zé Love e Luana trocam provocações: 'Tu aí, feio'

Depois de uma conturbada delegação de tarefas do fazendeiro Sacha em A Fazenda (Record), Luana e Zé Love voltaram para a sede e protagonizaram uma série de alfinetadas.

O que aconteceu

Love e Luana saíram da delegação trocando farpas. "Pode me xingar de tudo, menos que não sou maravilhosa e feia", diz a peoa. "Infelizmente vai ter que conviver com minha beleza. Tenho corpo lindo, sou inteligente, sei falar, não humilho as pessoas, não preciso humilhar ninguém."

"Acha que é", dispara o ex-jogador. "Inteligente aonde você é? Ainda bem que você falou que é linda, porque inteligente."

A empresária continua: "Pra quem não sabe, eu passei em federal, viu, gente? Eu ganhava auxilio alimentação e transporte na faculdade. Passei em primeiro lugar."

"Passou? E tá fazendo o que aqui?", diz Love. "Parabéns que prêmio, hein?", zomba.

"Se para tu não é, para milhares de brasileiros é", diz a peoa.

"Nossa, como vocês gostam de falar dos brasileiros, de falar do público. Calma que já já você chega lá. Essa semana você chega lá", alfineta Love. "Tadinho, vocês são tão vítimas."

"Olha, me ameaçando de novo! Porque é isso que eles fazem!", diz Luana para a câmera. "Diz que a gente tá saindo por um, olho como ele se garante. 'Tá saindo um por um, você é a próxima'. Me ameaçou agora! Dono do reality."

"Nunca falei! Sabe o que é bom de vocês? Todo discurso de você é de humilhado e agredido. Sempre dá de coitada", diz Love.

"A gente não tá acostumado com esse tratamento, essa baixaria de você não, Zé", diz Sacha entrando na discussão.

"Agora se tem um macho velho desse, que fica gritando comigo, me humilhando, aí infelizmente não é comigo o problema! Quem tem que melhorar aqui é tu, visse", continua a empresária.

"Cuida dessa tua olheira aí, que tá melhor", diz o ex-jogador para o ator.

"Pelo menos ele tá cuidando, agora dessa cara feia não vai ter como. Incrível, um cara de 44 anos assim. 43, desculpa. E tu aí, feio", alfineta Luana para Love. O ex-jogador tem 37 anos.

"43, para de me zoar. Lindo", finaliza Love.

