'A Fazenda é o programa mais baixo da tv brasileira', diz Gizelly para Flor

Flora e Flor foram aconselhar Gizelly sobre suas falas durante embates em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Durante a delegação dos tratos dos animais, Sacha escolheu Gizelly para cuidar do lixo, pois "combinava com ela". A ex-BBB respondeu: "Achei que ia por a sua mãe".

Depois da fala da peoa, Flor e Flora aconselharam a aliada a não evitar falar de familiares durante brigas. "O que a gente mais criticou foi falar de família, não fala isso mais, vamos ser justos", diz Flor.

"Isso aqui é baixaria, isso é A Fazenda, aqui o pau quebra, o Brasil gosta disso. É o programa mais baixo da televisão brasileira", responde Gizelly. "Macho grita comigo, tá todo errado, grita com a Flora, a vai para a p*** que pariu! Moralidade não tem aqui não."

Flor reafirma: "Mas não fala de família não".

"Falar de família é f***", completa Flora. Ela diz que apesar de ter sido engraçado a resposta da peoa sobre a mãe de Sacha, ela não concordava com a posição da amiga."Como a gente corrigiu o que todo mundo falou, eu acho que tá errado. Entendi que foi algo que passou pela cabeça e saiu pela boca, sem pensar. Mas também a gente não vai te julgar, mas é um conselho. Você como minha amiga e aliada, tenho que falar."

