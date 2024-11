Saryne: Gizelly chamar mãe de Sacha de lixo em A Fazenda é hipocrisia

Chamar a mãe de Sacha Bali de lixo só revelou a hipocrisia de Gizelly Bicalho, em A Fazenda, da Record, avaliou a comentarista Bárbara Saryne, durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (7).

Porque, até então, era um pecado envolver a família [no jogo]. Supostamente, só o Sacha fazia isso ao falar sobre o filho do Zé Love. Era uma citação, mas encaravam como se falasse mal do filho dele. E agora a gente teve a Gisele falando da mãe do cara, que não estava ali para se defender. E ainda a colocando como lixo. Então, achei que foi um desrespeito.

Para mim, só mostrou a hipocrisia da Gisele.

Bárbara Saryne

Bárbara se referia à troca de farpas ocorrida na manhã desta quinta-feira (7) entre os dois participantes do reality show: ao definir as tarefas para cada um dos confinados nos próximos dias, Sacha —que venceu a dinânica e se tornou o novo Fazendeiro— debochou ao afirmar que a pessoa que mais combina com o lixo seria Gizelly. "Quando tacar o lixo pode se jogar fora também", acrescentou. A peoa, por sua vez, respondeu da seguinte forma: "Pensei que você ia colocar a sua mãe"

Ela também já falou coisas horrorosas sobre ele, mas, agora, a mãe do Sahca não tá ali, né?! Bárbara Saryne

Chico Barney concordou com a opinião de Bárbara Saryne. "Eles se chamarem de qualquer coisa... eu quero mais é que se explodam todos, mas pegar, chamar a mãe... A Gizelly desceu mais um degrau com a baixaria, a tristeza e o abismo. A Giselly tem consistentemente levado o programa às raias da loucura. O baixo nível de qualquer coisa que a gente vai analisar na 'Fazenda' nessa temporada, a responsabilidade recai inevitavelmente sobre os ombros da Giselly."

Como a casa votou

Vanessa votou em Yuri;

Gilsão votou em Gui;

Gui votou em Babi;

Gizelly votou em Sacha;

Sidney votou em Sacha;

Sacha votou em Fernando;

Babi votou em Sacha;

Flora votou em Sacha;

Yuri votou em Babi;

Zé Love votou em Sacha;

Juninho votou em Gui;

Flor votou em Sacha;

Fernando votou em Gui;

Sacha foi o mais votado, com 6 votos, e sentou no segundo banquinho

Puxada da Baia

Graças ao Poder Branco, Sidney mudou toda a Baia, que passou a ser formada por Albert, Zé Love, Flor e Gui.

Sacha escolheu puxar Flor. "Tem votado em mim em várias roças e tem uma atitude bastante hipócrita."

